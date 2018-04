2018 Best in the West Classic Girls Results

2018 Best in the West Classic Track-&-Field Meet

Scottsbluff, NE – April 26

GIRLS RESULTS

100m Dash

1. 12 Makayla Davidson 12.94a PR Alliance 2. 11 Jasmine Johnson 12.96a SR Gering 3. 11 Kaelyn Riley 13.16a PR Lingle-Fort Laramie 4. 9 Logan Holly 13.29a Sidney 5. 10 Savanna Sayaloune 13.39a Chadron 6. 9 Victoria (Tori) Bogus 13.41a PR Scottsbluff

200m Dash

1. 11 Jasmine Johnson 26.66a SR Gering 2. 10 Yara Garcia 26.76a PR Scottsbluff 3. 12 Olivia Armstrong 27.36a SR Mitchell 4. 12 Kaitlyn Nein 27.60a SR Bridgeport 5. 11 Natasha Perez 27.71a Mitchell 6. 11 Whitney Martin 28.05a Guernsey-Sunrise

400m Dash

1. 12 Jori Peters 59.27a SR Mitchell 2. 11 Hailey Anderson 1:02.75a SR Southeast 3. 10 Allie Ferguson 1:03.89a PR Chadron 4. 12 Latosha Wiford 1:04.57a PR Torrington 5. 11 Faith Brehmer 1:05.19a SR Gordon-Rushville 6. 11 Hannah Weare 1:05.74a PR Alliance

800m Run

1. 10 Piper Perez 2:32.84a PR Burns 2. 12 Jori Peters 2:32.88a Mitchell 3. 10 Jessica Whitebear 2:35.16a PR Bayard 4. 9 Morgan Jaggers 2:35.89a PR Sidney 5. 9 Jamisyn Howard 2:37.25a PR Scottsbluff 6. 10 Jenna Kaufman 2:37.62a PR Lingle-Fort Laramie

1600m Run

1. 12 Victoria Schwartz 5:45.93a PR Mitchell 2. 12 Charlie Brockhaus 5:53.31a SR Sidney 3. 9 Layne Burnett 5:56.45a PR Burns 4. 11 Karissa Benavides 6:00.50a PR Bridgeport 5. 12 Dori Schneider 6:02.23a SR Bridgeport 6. 10 Alyssa Shaw 6:08.47a Hyannis

3200m Run

1. 12 Kaylee Bentley 11:54.01a PR Scottsbluff 2. 9 Brooke Holzworth 11:56.58a PR Scottsbluff 3. 10 Regan Hodsden 11:57.24a PR Mitchell 4. 9 Jillian Brennan 12:21.51a PR Crawford 5. 10 Angelea Arnett 12:49.05a PR Sidney 6. 12 Nicole Patton 12:55.09a PR Gering

100m Hurdles

1. 12 Rosa (Mana) Garcia 15.85a SR Scottsbluff 2. 12 Kaetlyn Todd 16.38a PR Gering 3. 10 Maddie Fornstrom 17.02a PR Pine Bluffs 4. 11 Taylor Gaukel 17.19a PR Niobrara County 5. 10 Dawn Dunbar 17.29a Chadron 6. 11 Kylie Stuart 17.63a Bayard

300m Hurdles

1. 12 Rosa (Mana) Garcia 46.66a PR Scottsbluff 2. 12 Natalie Radcliffe 47.96a SR Sidney 3. 11 Josie Stewart 48.67a PR Hemingford 4. 12 Kaetlyn Todd 49.28a SR Gering 5. 10 Maddie Fornstrom 49.57a PR Pine Bluffs 6. 12 Miranda Gilkey 50.18a SR Niobrara County

4×100 Relay

1. Mitchell 50.57a Natasha Perez, Olivia Armstrong, Jori Peters, Bethany Sterkel 2. Gering 51.47a Spenser Lewis, Kaetlyn Todd, Kiara Aguallo, Jasmine Johnson 3. Chadron 52.29a Emily Beye, Allie Ferguson, Shea Bailey, Savanna Sayaloune 4. Sidney 52.42a Kendra Nesbitt, Natalie Radcliffe, MJ Johnstone, Logan Holly 5. Alliance 52.48a Kaitlyn Schulze, Makayla Davidson, Laykin Sperl, Madison Stark 6. Torrington 53.17a Samantha Hill, Helena McGaugh, Renee Cline, Latosha Wiford

4×400 Relay

1. Mitchell 4:09.30a Olivia Armstrong, Natasha Perez, Victoria Schwartz, Jori Peters 2. Alliance 4:22.65a Makayla Davidson, Hannah Weare, Laykin Sperl, Madison Stark 3. Hemingford 4:24.08a Josie Stewart, Kelsey Winner, Makenzy Chancellor, Kyla Walker 4. Gering 4:24.80a Berrina Sibal, Kaetlyn Todd, Emily Harrison, Paige Lopez 5. Bayard 4:27.28a Bailee Lake, Kylie Stuart, Jessica Whitebear, Sierra Sauer 6. Scottsbluff 4:28.31a Yara Garcia, Jamisyn Howard, Brooke Holzworth, Kaylee Bentley

4×800 Relay

1. Scottsbluff 10:12.55a Yara Garcia, Kailey Pinney, Kaylee Bentley, Brooke Holzworth 2. Bridgeport 10:27.24a Brittany Newkirk, Falen Jeffries, Dori Schneider, Karissa Benavides 3. Gering 10:31.72a Drew Gieschen, Nicole Patton, Kelly Snelling, Paige Lopez 4. Burns 10:36.61a Piper Perez, Kate Bach, Layne Burnett, Madison Thompson 5. Sidney 10:54.22a Morgan Jaggers, Nicole Birner, Hannah Kennedy, Kimberly Gutierrez 6. Bayard 11:08.58a Tabbi Muhr, Ale’ Garza, Sierra Sauer, Jessica Whitebear

Shot Put

1. 12 MaKenna Dahlgrin 39-00.50 Banner County 2. 10 Morgan Ekwall 34-07.50 Southeast 3. 12 Kaitlyn Shallenberger 34-07.00 PR Scottsbluff 4. 11 Mackenzie Lyons 34-05.00 PR Niobrara County 5. 11 True Thorne 34-01.00 PR Chadron 6. 11 Bailey Martin 33-08.50 Guernsey-Sunrise

Discus

1. 11 True Thorne 118-05 PR Chadron 2. 12 Kaitlyn Shallenberger 116-08 PR Scottsbluff 3. 12 MaKenna Dahlgrin 112-08 SR Banner County 4. 9 Kymber Shallenberger 107-01 PR Scottsbluff 5. 11 Katelyn Sylvester 103-00 Sidney 6. 9 Karly Sylvester 102-05 Sidney

High Jump

1. 12 Josie Otto 5-04.00 PR Alliance 2. 12 Miranda Gilkey 5-04.00 PR Niobrara County 3. 11 Kammie Ragsdale 5-02.00 PR Pine Bluffs 4. 9 Jayla Brehmer 5-01.00 PR Gordon-Rushville 4. 11 Payton Jung 5-01.00 PR Sidney 6. 11 Brinley Pszanka 5-00.00 Gering

Pole Vault

1. 10 MJ Johnstone 10-06.00 Sidney 2. 11 Beretta Coats 10-00.00 PR Scottsbluff 2. 11 Nakalyn Garner 10-00.00 PR Torrington 4. 9 Logan Holly 9-00.00 Sidney 4. 11 Kendra Sloan 9-00.00 Pine Bluffs 4. 12 Kelsey Winner 9-00.00 Hemingford 4. 11 Josie Stewart 9-00.00 Hemingford

Long Jump

1. 12 Hannah Biesecker 15-09.00 SR Kimball 2. 12 Natalie Radcliffe 15-07.25 Sidney 3. 11 Taylor Gaukel 15-05.50 Niobrara County 4. 12 Makayla Davidson 15-03.50 Alliance 4. 10 Shea Bailey 15-03.50 Chadron 6. 12 Miranda Gilkey 15-02.00 Niobrara County

Triple Jump

1. 11 Taylor Gaukel 33-05.00 Niobrara County 2. 12 Miranda Gilkey 32-11.75 Niobrara County 3. 11 Jade Garcia 32-05.75 Gering 4. 10 Elli Winkler 32-03.00 Gering 5. 11 Payton Jung 32-00.50 Sidney 6. 10 Jourdaine Cerenil 31-11.75 Pine Bluffs

(Results: Athletic.net)